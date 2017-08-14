Ткачёв: на решение остаться в Казани повлияли разные факторы, в том числе ОИ

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв рассказал о мотивации остаться в Казани, а также высказался о выступлении за сборную и текущей предсезонной работе.



«Ак Барс» проводил матчи Кубка губернатора Нижегородской области, олимпийская сборная — матчи турнира в Сочи. Это игровой отрезок предсезонки, когда идёт много встреч подряд. Игровая практика что в клубе, что в сборной — примерно одно и то же. Так что тут проблем нет. В Сочи был престижный турнир с сильными соперниками, и это только в плюс. Галиев? Все ребята стараются проявить себя. Стас не исключение. Он хорошо сыграл эти матчи, мы неплохо взаимодействовали. Дальше будем играть ещё лучше, налаживать взаимопонимание между собой и с Кириллом Капризовым. Кирилл — хороший, талантливый нападающий. Мы стараемся находить общий язык не только на льду, но и вне его, а это важно. Но какие-то связки остаются, какие-то меняются. То, что мы сейчас играем вместе, — это здорово. Нам нравится играть в связке. Мы хорошо понимаем друг друга.

Я по-прежнему считаю преждевременным рассуждать о своих шансах поехать на Игры в Корее. Надо просто играть в хоккей и ни о чём больше не думать, демонстрировать лучшую игру, а решение о составе сборной на Олимпиаду — забота тренеров, а не хоккеистов.

Решение продлить контракт с «Ак Барсом»? Всё состоит из мелочей. На моё решение остаться в Казани повлияли разные факторы. Считаю это решение правильным лично для меня, особенно подписание контракта на два года. Казань — это место, где я могу прогрессировать, лучше работать. И Олимпиада, конечно, стала немаловажным фактором.

Этим летом опредсезонка была тяжелее, чем все предыдущие сборы с момента моего попадания в главную команду. Были внесены коррективы в подготовку: тренировки стали более объёмными, более нагрузочными, упор был сделан на выносливость. Вышло тяжело, но ребята справились. Новичков приняли хорошо. Уверены, что они нам помогут. Цель? Победа в Кубке Гагарина. И это не просто слова», — цитирует Ткачёва газета «Известия».