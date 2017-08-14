НХЛ: Кейн возглавил топ-20 лучших крайних форвардов, Кучеров 2-й, Тарасенко 4-й

Эксперты официального сайта НХЛ представили список топ-20 лучших крайних нападающих лиги. Возглавил рейтинг форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн.
1. Патрик Кэйн («Чикаго Блэкхоукс»)
2. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»)
3. Брэд Маршан («Бостон Брюинз»)
4. Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»)
5. Джейми Бенн («Даллас Старз»)
6. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»)
7. Джо Павелски («Сан-Хосе Шаркс»)
8. Патрик Лайне («Виннипег Джетс»)
9. Артемий Панарин («Коламбус Блю Джекетс»)
10. Джонни Годро («Калгари Флэймз»)
11. Блэйк Уилер («Виннипег Джетс»)
12. Фил Кессел («Питтсбург Пингвинз»)
13. Макс Пачьоретти («Монреаль»)
14. Филип Форсберг («Нэшвилл Предаторз»)
15. Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»)
16. Кэм Эткинсон («Коламбус Блю Джекетс»)
17. Джефф Скиннер («Каролина Харрикейнз»)
18. Уэйн Симмондс («Филадельфия Флайерз»)
19. Ти Джей Оши («Вашингтон Кэпиталз»)
20. Тэйлор Холл («Нью-Джерси Дэвилз»).