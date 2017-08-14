Энгелланд: Флёри – поразительный! Замечательный партнёр

Защитник новичка Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» Дерик Энгелланд высказался о вратаре Марке-Андре Флёри, вместе с которым он ранее выступал за «Питтсбург Пингвинз». Вратарь выиграл с этой командой три Кубка Стэнли.



«Флёри – поразительный! Он шикарен во всех смыслах. Замечательный партнёр. Приятно, когда такой человек рядом. Его никогда не бывает много, и его никогда не бывает мало. С ним приятно иметь дело на льду и вообще где бы то ни было. Никогда я не скажу плохого слова об этом парне», – цитирует хоккеиста The Hockey News.

Мюррей: скажу Флёри спасибо, его уход — это бизнес, но мы же люди