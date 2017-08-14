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Главный арбитр КХЛ: я стал более требовательным, в том числе и к себе

14 августа 2017, понедельник. 10:08 Хоккей

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов поделился ожиданиями от сезона.

«До старта сезона я посещаю не только Астану, регулярно бываю на многих предсезонных турнирах. Всегда цель только одна — просмотр качества работы судей, которые задействованы на этих турнирах. Это поддержка тех высоких стандартов судейства, которые должны быть в КХЛ по ходу сезона. Если учесть, что бывают некоторые изменения по регламенту, то мы должны доводить информацию до команд, встречаться с генеральными менеджерами. Мы проводим собрания, на которых команды подписывают правила, так положено по регламенту. Руководитель Анисимов — в меру жёсткий, в меру требовательный. Я стал гораздо жёстче, я это признаю. Стал более требовательным, чем раньше, в том числе по отношению к себе.

КХЛ — это элита. Что для игроков, что для судей. И то, что Эдуард Ибатуллин сейчас состоит в системе КХЛ, — это уже для него какой-то успех. И надо сказать, что заметили мы его работу именно на турнире на Кубок президента РК. Это тоже часть нашей работы. «Барыс» — полноправный член КХЛ, и если команда делает домашний турнир, то мы стараемся посмотреть казахстанских судей, которые могут получить работу в Лиге. Двери не закрыты ни для кого. Для нас нет разделения по паспорту, дело в квалификации. Со следующего года на всех предсезонных турнирах, в том числе и здесь, в Астане, будут трудиться судьи из КХЛ. Количество казахстанских судей, таким образом, будет уменьшаться. Мы планируем привлечь местных арбитров — одного главного, одного линейного. Повторюсь, выделять кого-то не могу, есть у нас на слуху одна-две фамилии, которые можно озвучить, мы будем наблюдать за ними. И дальше всё зависит только от них.

Мы предложили расширить количество послематчевых бросков с трёх до пяти для одной команды. Окончательное решение по этому вопросу вынесет совет директоров лиги. С прошлого сезона у нас есть новое правило: запрос тренера на определение «вне игры». Поэтому установка камер должна помочь командам и судьям линейным. Хоккей — игра быстрая, человеческий глаз не всегда сразу может определить соблюдение правила «вне игры». Камеры снимают в HD, поэтому мы считаем, что это хорошая помощь арбитрам», — цитирует Анисимова официальный сайт «Барыса».

Главный арбитр КХЛ: хотел бы попросить болельщиков быть менее категоричными
Источник: Официальный сайт ХК "Барыс" Сообщить об ошибке
Теги
Алексей Анисимов Хоккейное судейство
Новости. Хоккей
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