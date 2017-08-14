Бекстрём: цель «Вашингтона» – выйти в плей-офф и потом пойти дальше

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём поделился ожиданиями от грядущего сезона и высказался о задачах команды.



«Цель «Вашингтона» – попасть в плей-офф. Выйти в плей-офф и потом пойти дальше. В плей-офф может произойти всё, что угодно. Там играют не имена, а команды. Если мы проигрываем, то проигрывает команда. Так было в седьмом матче с «Питтсбургом». Нас полностью переиграли в домашнем матче. Так не должно быть.



У нас в составе хорошие сочетания игроков, и в то же время есть места для молодых ребят. Так работает потолок зарплат. Мы должны попытаться приспособиться к этому», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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