Вольски: семья не хотела ехать в Магнитогорск, поэтому перешёл в «Куньлунь»

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Войтек Вольски, восстановившийся после травмы спинного мозга, рассказал, почему не продлил контракт с магнитогорским «Металлургом».



«Я благодарен «Металлургу» за оказанную помощь. Клуб взял на себя все расходы по лечению и в течение всего периода восстановления не оказывал на меня давления. Когда стало понятно, что я смогу вернуться в хоккей, «Магнитка» сделала мне предложение по контракту. Я спросил у своего агента, есть ли варианты с другими клубами. Я дал слово «Куньлуню», что перейду в их команду, поэтому предложение «Металлурга» уже не рассматривал.



Семья была главной причиной, почему я не продлил соглашение с «Магниткой». Моя жена и дети не хотели возвращаться в Магнитогорск. До него тяжело добраться, это не Москва, не Санкт-Петербург и не Сочи. Там очень холодно, нет детских программ на английском языке, соответствующих школ, практически не с кем разговаривать на родном языке. Больше пяти месяцев жена и дети вынуждены жить в Магнитогорске, где им некомфортно. Но, несмотря на это, годы, проведённые в «Металлурге», навсегда останутся у меня в памяти. На турнире в Сочи я встретился со своей бывшей командой, было приятно увидеть ребят, ведь мы так много времени провели вместе, выигрывали Кубок Гагарина. Эти воспоминания мне очень дороги», — сказал Вольски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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