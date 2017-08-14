Орлов: «Вашингтону» нужно двигаться только вперёд

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов высказался о целях столичной команды. По мнению игрока, нужно забыть прошлые неудачи и в новом сезоне продолжить борьбу за Кубок Стэнли. Последние два сезона команда уступила «Питтсбург Пингвинз» во втором раунде плей-офф.



«С нетерпением жду встречи с одноклубниками. Мы всё ещё мечтаем выиграть Кубок Стэнли. Нам нужно забыть о том, что было в прошлом, и как всегда двигаться только вперёд», — передаёт слова защитника столичной команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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