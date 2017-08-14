«Нефтехимик» интересуется форвардом «Локомотива» Эмилем Галимовым

«Нефтехимик» интересуется нападающим «Локомотива» Эмилем Галимовым. Об этом информирует «Бизнес Online». По информации издания, нижнекамский клуб рассматривает варианты обмена. Галимов – воспитанник нижнекамского хоккея. В «Локомотив» хоккеист перешёл в ходе сезона-2011/12.



В минувшем сезоне нападающий провёл в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 42 матча, забросил 5 шайб и отдал 4 голевых паса при показателе полезности «-3». В плей-офф на его счету один голевой пас в четырёх матчах.

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