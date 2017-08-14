Вратарь системы «Нэшвилла» Мазанец подписал однолетний контракт со «Слованом»

Вратарь Марек Мазанец подписал контракт с клубом КХЛ «Слован». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение между игроком и словацкой командой рассчитано на один год.

Хоккеист с сезона-2013/14 выступает в системе клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз». В НХЛ Мазанец провёл 31 матч. Главным образом он выступал в Американской хоккейной лиге за «Милуоки Адмиралз». Новичок «Слована» является чемпионом чешской хоккейной Экстралиги в составе команды «Пльзень».

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