Молодёжная сборная России назвала состав на сбор перед Турниром четырёх наций

Тренерский штаб молодёжной сборной России определился со списком кандидатов на участие в Турнире четырёх наций в Финляндии (23-27 августа, Виерумяки).



На сбор в Новогорске, который начнётся 16 августа, вызваны 28 хоккеистов:

Вратари: Алексей Мельничук («СКА-Нева»), Владислав Сухачев («Трактор»), Кирилл Устименко («Динамо» Спб);

Защитники: Максим Афанасьев, Александр Калинин, Иван Ковалев (все – «Локо»), Николай Богатов («Ирбис»), Григорий Дронов («Металлург» Мг), Егор Зайцев («Динамо»), Николай Кныжов («СКА-Серебряные Львы»), Владимир Мирошниченко («Красная Армия»), Владислав Семин («СКА-1946»), Александр Шепелев («Белые Медведи»);

Нападающие: Андрей Алтыбармакян («СКА-Нева»), Данил Веряев («Торпедо»), Павел Горохов, Данила Моисеев («Русские Витязи»), Георгий Иванов, Артур Каюмов (оба — «Локо»), Владислав Кара («Ирбис»), Кирилл Кошурников, Марсель Шолохов (оба — «Белые Медведи»), Павел Кукштель, Михаил Мальцев («СКА-1946»), Артем Манукян («Омские Ястребы»), Максим Рассейкин («Авто»), Тимур Хафизов («Нефтехимик»), Игорь Швырев («Стальные Лисы»).



По итогам недельной подготовки в Финляндию отправятся 23 игрока.