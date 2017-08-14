Захаркин: молодёжь достойна сыграть за «Югру» на турнире в Омске

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин поделился ожиданиями от мемориала Блинова.

«В составе команды пять звеньев взрослых ребят плюс игроки из «Мамонтов Югры». Молодые ребята провели с нами тренировочную работу в полном объёме, и я считаю, что они достойны сыграть за «Югру» на турнире в Омске. Тем более там предстоит сыграть четыре матча: три из них подряд и один через день, практически за два дня до старта чемпионата. Это создаёт определённые сложности в подготовке.

Хорошо, что у нас продуктивно работают хоккеисты «Мамонтов Югры». В «молодёжке» есть талантливые ребята, которые вполне могут составить конкуренцию игрокам основного состава. В перспективе нам необходимы два игрока 1997 и 1998 годов рождения, которые должны быть в заявке команды обязательно. Это хорошая возможность молодым ребятам проявить себя, а нам, тренерам, — увидеть, кто способен выполнять задачи по ходу чемпионата.

На этом турнире мы встретимся с нашими прямыми конкурентами. Более того, с «Авангардом» и «Автомобилистом» нам ещё предстоит встречаться в дополнительных матчах в течение сезона. Поэтому омский турнир – это хорошая возможность увидеть соперников в деле. У нас будет шесть играющих составов, получится, что кому-то придётся выйти на три игры, а кому-то на две. Мы дадим возможность сыграть всем хоккеистам, чтобы нагрузка распределилась равномерно», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Команда отправилась на турнир в следующем составе:

Вратари: Илья Проскуряков, Владислав Фокин, Павел Нечистовский

Защитники: Павел Валентенко, Иван Лекомцев, Кирилл Меляков, Сергей Перетягин, Олег Погоришный, Александр Угольников, Виталий Шулаков, Мартин Штайнох, Дмитрий Юшкевич, Александр Макаров.

Нападающие: Александр Акмальдинов, Андрей Анкудинов, Кирилл Беляев, Александр Васильев, Павел Варфоломеев, Денис Горбунов, Даниил Ильин, Антон Королёв, Антон Курьянов, Сергей Купцов, Константин Майоров, Дмитрий Макаров, Джереми Морин, Константин Панов, Вели-Матти Савинайнен, Евгений Скачков.