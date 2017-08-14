Гарбутт: удивился, когда узнал, что буду работать в «Сочи» с Зубовым

Нападающий ХК «Сочи» Райан Гарбутт поделился впечатлениями от пребывания в команде.

«Мои ожидания полностью оправдались — тренировочный процесс для меня новый, может быть, немного длительный, но это определённо позволяет набрать хорошую форму. Мы много работали на льду, в зале и постоянно находились друг с другом.

В Сочи очень жарко, но, когда я жил в Далласе, была не меньшая жара. Касательно самого города и страны — мне здесь очень нравится. Очень много красивых мест, я успел побывать в Санкт–Петербурге – это очень красивый город, потом я вернулся обратно, чтобы начать готовиться к сезону, надеюсь, ещё смогу посетить культурные места России. В Сочи мне тоже всё нравится, я чувствую себя здесь лучше, это отличное место.

Я не знал, что Сергей Зубов является главным тренером команды. Был удивлен, когда узнал, кто будет моим тренером. Я наслаждался игрой Сергея Зубова, когда был молодым. Он всегда доминировал на льду, отлично проявлял себя при игре в большинстве, отлично владел шайбой. Для команды важно, чтобы в клубе был такой хоккеист.

После его назначения мы немного поговорили, обсудили мои скоростные показатели, он рассказал о моей роли в команде и над чем мне нужно поработать в тренировочном лагере», — сказал Гарбутт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.