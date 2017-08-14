Е. Корешков: держим место под Рыспаева и ждём в «Барысе», его вопрос затянулся

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков рассказал о последствиях травмы нападающего Романа Старченко, который сломал ключицу на предсезонном турнире в Астане и выразил надежду на скорейшую отмену бессрочной дисквалификации Дамира Рыспаева.

«Мы очень рассчитывали на Романа в этом сезоне. Старченко находился в приличной форме, тащил на себе второе звено. Это ещё один наш лидер, поэтому его потеря нанесла существенный удар по коллективу. Ищем замену.

Дисквалификация Рыспаева? Мы держим место под Рыспаева и ждём его. Его вопрос сильно затянулся, но Дамир продолжает находиться в нашей системе. Хотим его видеть в «Барысе». Конечно, в команде есть и другие габаритные ребята, в обиду лидеров «Барыса» никто не даст», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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Полное интервью с Евгением Корешковым читайте на «Чемпионате» сегодня.