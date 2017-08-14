Жайлауов: было желание воспользоваться ещё одним шансом поиграть в КХЛ

Нападающий Талгат Жайлауов прокомментировал своё возвращение в «Барыс».



«Конечно же, чувство двоякое. Было желание вернуться и воспользоваться ещё одним шансом поиграть в Континентальной хоккейной лиге. Хочу сказать болельщикам «Торпедо»: болейте за команду так же, как и в прошлом сезоне. Думаю, что «Торпедо» ждёт хороший сезон. Я провёл с командой предсезонную подготовку, и чувствуется, что ребята могут превзойти успех. Благодарю родной город. Теперь всё зависит от меня. Я не прощаюсь», — цитирует игрока Sports.kz.

Нападающий Жайлауов продолжит карьеру в «Барысе»