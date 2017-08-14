Нападающий Основин перешёл из ЦСКА в «Сибирь»

Нападающий Вячеслав Основин покинул московский клуб Континентальной хоккейной лиги ЦСКА. Об этом информирует официальный сайт московской команды. Хоккеист перешёл в новосибирскую «Сибирь».

Основин перешёл в ЦСКА из челябинского «Трактора» и провёл 45 матчей за московский клуб, забросил 7 шайб и отметился 8 голевыми передачами, заработал 28 минут штрафа. Показатель полезности нападающего составил «+15». Также Основин сыграл 13 матчей за «Звезду» в Высшей хоккейной лиге, в которых набрал 13 (9+4) очков, 10 минут штрафа и заработал показатель полезности «+2».

Кирилл Воробьёв вернулся в «Сибирь»

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»