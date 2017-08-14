Экс-форвард рижского «Динамо» Сестито завершил карьеру в 32 года

Нападающий Тим Сестито принял решение завершить карьеру игрока в возрасте 32 лет. Последние два сезона он выступал в Континентальной хоккейной лиге за рижское «Динамо» — 35 очков в 103 матчах. На счету Сестито 102 матча в Национальной хоккейной лиге и 8 очков.



«Идея о завершении карьеры вынашивалась в течение нескольких лет. Не потому, что не смогу играть на высоком уровне, а из-за желания сосредоточиться на семье и детях. Сезоны в рижской команде оставили приятные воспоминания. Прекрасный город и хорошие люди, я нашёл новых друзей. Конечно, первый год для меня лично было гораздо лучше. Второй сезон получился провальным. Я был не в состоянии использовать свои сильные стороны. Другие тренеры не хотели прислушиваться к Озолиньшу, сезон прошёл зря», — цитирует хоккеиста sportacentrs.