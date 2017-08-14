Фастовский: «Сибирь» долго не могла найти такого активного центра, как Основин

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал приобретение нападающего ЦСКА Вячеслава Основина.



«Основин – активный напористый центральный нападающий. Как раз для нашей команды сейчас это очень важный элемент. Нам нужны такие нападающие. Особенно учитывая, что вся линия атаки новая, «скамейка» нужна подлиннее из таких активных ребят. С одной стороны, наше нападение было укомплектовано, но количественно. Вопрос качества. Нам нужен был центр такого плана, но мы долго не могли его найти. Подъехать Вячеслав должен уже завтра, к матчу с «Магниткой». С ЦСКА мы играем в одном стиле, он прошёл «предсезонку», так что проблем возникнуть не должно», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Нападающий Основин перешёл из ЦСКА в «Сибирь»

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