175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Фастовский: «Сибирь» долго не могла найти такого активного центра, как Основин

14 августа 2017, понедельник. 17:00 Хоккей

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал приобретение нападающего ЦСКА Вячеслава Основина.

«Основин – активный напористый центральный нападающий. Как раз для нашей команды сейчас это очень важный элемент. Нам нужны такие нападающие. Особенно учитывая, что вся линия атаки новая, «скамейка» нужна подлиннее из таких активных ребят. С одной стороны, наше нападение было укомплектовано, но количественно. Вопрос качества. Нам нужен был центр такого плана, но мы долго не могли его найти. Подъехать Вячеслав должен уже завтра, к матчу с «Магниткой». С ЦСКА мы играем в одном стиле, он прошёл «предсезонку», так что проблем возникнуть не должно», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Нападающий Основин перешёл из ЦСКА в «Сибирь»

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Сибирь Вячеслав Основин Кирилл Фастовский
Новости. Хоккей
14 августа 2017, понедельник
17:48 «Локомотив» одолел «Динамо» Мн на Кубке ЛЖД, Любушкин и Аверин набрали по 3 очка
17:36 Санников: у «Сибири» новое нападение, прошу болельщиков потерпеть
17:35 А. Костицын: у «Куньлуня» проглядывается игра, но удаления — наша проблема
17:23 Дубль Толванена помог «Йокериту» обыграть «СКА-Нева» на турнире Пучкова
17:22 П. Зубов: видно, что игроки «Сибири» хотят, — это единственное, что радует
17:19 В Магнитогорске под своды «Арены Металлург» подняли свитер Алексея Кайгородова
17:00 Фастовский: «Сибирь» долго не могла найти такого активного центра, как Основин
17:00 Экс-форвард рижского «Динамо» Сестито завершил карьеру в 32 года
16:34 Нападающий Основин перешёл из ЦСКА в «Сибирь»
16:15 Жайлауов: было желание воспользоваться ещё одним шансом поиграть в КХЛ
16:10 Щербина и Васильев подписали полноценные контракты с «Северсталью»
16:05 Нападающий Жайлауов продолжит карьеру в «Барысе»
16:00 Е. Корешков: Вей и Диц адаптируются к новым реалиям, вижу их большой потенциал
15:28 Минское «Динамо» и «Локомотив» назвали составы на матч Кубка ЛЖД
15:24 Хэнлон не будет помогать Рэмзи в сборной Словакии
15:16 Турнир в Магнитогорске: «Куньлунь» одержал первую победу, одолев «Сибирь»
15:00 Е. Корешков: держим место под Рыспаева и ждём в «Барысе», его вопрос затянулся
13:47 Губернатор: 2-е место «Трактора» в предсезонном турнире – хороший результат
13:26 Экс-форвард «Медвешчака», «Адмирала» и «Йокерита» Пеллетье перешёл в GCK Lions
13:22 Гарбутт: удивился, когда узнал, что буду работать в «Сочи» с Зубовым
12:59 Захаркин: молодёжь достойна сыграть за «Югру» на турнире в Омске
12:46 Молодёжная сборная России назвала состав на сбор перед Турниром четырёх наций
12:18 Энлунд сыграет за «Сибирь» в матче с «Куньлунем» впервые после возвращения
12:12 Кирилл Воробьёв вернулся в «Сибирь»
12:08 Нападающий Эмиль Галимов присоединится к «Нефтехимику» на турнире в Уфе
12:00 С. Зубов: я готов был остаться в СКА, а Омск меня немножко испугал
11:53 Вратарь системы «Нэшвилла» Мазанец подписал однолетний контракт со «Слованом»
11:24 «Нефтехимик» интересуется форвардом «Локомотива» Эмилем Галимовым
11:15 Орлов: «Вашингтону» нужно двигаться только вперёд
11:00 Вольски: семья не хотела ехать в Магнитогорск, поэтому перешёл в «Куньлунь»
10:38 Токкет не хочет, чтобы Строум становился чекером
10:30 Бекстрём: цель «Вашингтона» – выйти в плей-офф и потом пойти дальше
10:15 Ткачёв выразил надежду, что Зарипову хотя бы уменьшат срок дисквалификации
10:08 Количество послематчевых буллитов для одной команды может увеличиться с 3 до 5
10:05 Энгелланд: Флёри – поразительный! Замечательный партнёр
10:00 Вольски: в первые секунды после удара я не ощущал рук и ног, а потом пришла боль
09:45 Тафгай Пьер-Люк Леблон объявил о завершении карьеры
09:30 НХЛ: Кейн возглавил топ-20 лучших крайних форвардов, Кучеров 2-й, Тарасенко 4-й
09:30 Токкет: Чикран справится с травмой и не пропустит год
09:15 Ткачёв: на решение остаться в Казани повлияли разные факторы, в том числе ОИ
09:00 Светлов: в жёстких рамках шведы «Авангарда» не смогут проявить лучшие качества
09:00 Кузнецов: раздражает, когда говорят, что «Вашингтон» стал хуже
09:00 Энрот: минскому «Динамо» важно сделать правильные выводы
00:54 Фонтейн: я продолжаю изучать новый для себя хоккей, приспосабливаюсь
00:27 Озолиньш: адреналин у рижского «Динамо» зашкаливает после домашней игры
Все новости RSS
Партнерский контент