В Магнитогорске под своды «Арены Металлург» подняли свитер Алексея Кайгородова

В Магнитогорске перед игрой «Металлург» — «Трактор» на мемориале Ромазана прошла церемония поднятия под своды арены именного свитера Алексея Кайгородова. Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов, игрок, завершивший карьеру, присутствовал во время церемонии на льду. Кроме того, фамилия Кайгородова увековечена на аллее звёзд возле «Арены Металлург».

Кайгородов является воспитанником магнитогорского хоккея, за «Металлург» выступал с 2001 по 2013 год, а также в сезоне-2015/16. Является двукратным чемпионом России (2007, 2016) и обладателем кубка Гагарина (2016). В составе сборной России форвард выигрывал юниорский и молодёжный чемпионаты мира.

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