Дубль Толванена помог «Йокериту» обыграть «СКА-Нева» на турнире Пучкова

«Йокерит» одержал победу над «СКА-Нева» в первом матче на турнире имени Николая Пучкова. Встреча, проходившая в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:1.



В начале встречи Ээли Толванен вывел финскую команду вперёд, а в середине второго периода Сами Лепистё удвоил преимущество. В третьей двадцатиминутке Андрей Рычагов отыграл одну шайбу, а за полторы минуты до финальной сирены Ээли Толванен сделал дубль, реализовав большинство.



В турнире участвуют шесть команд, разделённые на две группы. В группу А попали сборная Канады, СКА и ХК «Сочи», в группу В — «Йокерит», «СКА-Нева» и «Северсталь».

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