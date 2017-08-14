«Локомотив» одолел «Динамо» Мн на Кубке ЛЖД, Любушкин и Аверин набрали по 3 очка

«Локомотив» одержал победу над минским «Динамо» на Кубке Латвийской железной дороги. Встреча завершилась со счётом 4:2. Защитник ярославцев Илья Любушкин и нападающий Егор Аверин набрали по три очка.



В первом периоде Александр Китаров вывел «зубров» вперёд. Во второй двадцатиминутке Илья Любушкин сравнял счёт, но вскоре Александр Матерухин реализовал большинство «Динамо». Решающим стал третий период, в котором «Локомотив» забросил трижды. Отличились Егор Коршков, Егор Аверин и Дмитрий Лугин.



В вечернем матче турнира встретятся «Ак Барс» и рижское «Динамо», игра начнётся в 19:30 мск.

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