Малкин: НХЛ смогла бы защитить Зарипова, у неё больше влияния, чем у КХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин сообщил, что форвард Данис Зарипов, дисквалифицированный за допинг на два года, ожидает решения НХЛ о возможности его выступления за океаном. Кроме того, Малкин отметил, что если бы Зарипов выступал в НХЛ, лига смогла бы защитить его.

«Данис попал в неприятную ситуацию. Если честно, мы разговаривали с ним по телефону, виделись и за ужином. Со дня на день он ожидает решения НХЛ насчёт того, разрешат ли ему там выступать. Окончательное решение будет приниматься руководством лиги.

Я думаю, что один из лучших хоккеистов КХЛ сможет заиграть и в НХЛ. Мы с вами видели в прошлом сезоне, как Данис читает игру. Он побеждал и в «Ак Барсе», и в «Магнитке», и в сборной.

Я не хотел лезть к нему в душу, но это какая-то очень мутная история. Надеюсь, всё разрешится, он будет доказывать свою правоту. Думаю, что НХЛ смогла бы его защитить, на мой взгляд, эта лига имеет большее влияние в хоккейном мире, чем КХЛ. Мне хотелось бы, чтобы КХЛ приложила больше усилий для защиты Зарипова, я всегда на стороне спортсмена. То, что его хотят дисквалифицировать не из-за стероидов, а из-за какой-то мелочи, является каким-то абсурдом", — цитирует Малкина ТАСС.