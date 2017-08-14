Козун: Кудашов всё делает правильно, результаты говорят сами за себя

Нападающий «Локомотива» Брэндон Козун рассказал о взаимопонимании в звене с Максом Тальбо и Петри Контиолой, оценил работу главного тренера клуба Алексея Кудашова, а также отметил, что мечтает сыграть на Олимпиаде за сборную Канады.

«С новым соглашением не возникло никаких сложностей, мы быстро обо всём договорились. Самое главное – я очень доволен организацией в «Локомотиве». Здесь всё на высшем уровне. Возможность поучаствовать в Олимпиаде была скорее бонусом. Если мне выпадет шанс сыграть на Олимпиаде, это будет то, о чем я мечтал.

Методика работы Алексея Кудашова несколько отличается от того, к чему я привык в Северной Америке. Если посмотреть на то, как далеко мы зашли в прошлом сезоне, то можно с уверенностью сказать, что наш тренер делает всё правильно. Результаты говорят сами за себя.

Очень здорово иметь такую «химию», как у нас в звене с Контиолой и Тальбо, плюс у нас есть возможность общаться на английском. В любом случае мы делаем то, что говорит тренер, он выбирает тактику и отвечает за итоговый результат. Кудашов очень хорош в том, что разрешает нам играть в свой хоккей", — цитирует Козуна пресс-служба клуба.