Дацюк, Прохоркин и Плотников вернулись после травм в состав СКА на матч с «Сочи»

Нападающие СКА Павел Дацюк, Николай Прохоркин и Сергей Плотников восстановились после травм и вернулись в состав питерской команды на матч с ХК «Сочи», который пройдёт в рамках турнира имени Николая Пучкова и начнётся в 19:30 мск. Дацюк не играл со второго раунда плей-офф 2017 года, когда получил серьёзное повреждение в серии с московским «Динамо».
СКА:
Коскинен (Шестёркин);
Яковлев — Белов, Ковальчук — Дацюк — Плотников;
Гавриков — Херсли, Широков — Коскиранта — Барабанов;
Хафизуллин — Чудинов, Гусев — Прохоркин — Карпов;
Зуб — Рундблад, Тихонов — Каблуков — Кетов, Хохлачёв.
ХК «Сочи»:
Шикин (Барулин);
Хомицкий — Александров, Щегольков — Цветков — Морозов;
Кузнецов — Титов, Захарчук — Томилин — Мальцев;
Хохлов — Педан, Уэллман — О'Делл — Энеруд;
Падакин — Иванов — Лапенков, Щитов — Мамкин, Мироманов.