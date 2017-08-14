Дацюк, Прохоркин и Плотников вернулись после травм в состав СКА на матч с «Сочи»

Нападающие СКА Павел Дацюк, Николай Прохоркин и Сергей Плотников восстановились после травм и вернулись в состав питерской команды на матч с ХК «Сочи», который пройдёт в рамках турнира имени Николая Пучкова и начнётся в 19:30 мск. Дацюк не играл со второго раунда плей-офф 2017 года, когда получил серьёзное повреждение в серии с московским «Динамо».

СКА:

Коскинен (Шестёркин);

Яковлев — Белов, Ковальчук — Дацюк — Плотников;

Гавриков — Херсли, Широков — Коскиранта — Барабанов;

Хафизуллин — Чудинов, Гусев — Прохоркин — Карпов;

Зуб — Рундблад, Тихонов — Каблуков — Кетов, Хохлачёв.

ХК «Сочи»:

Шикин (Барулин);

Хомицкий — Александров, Щегольков — Цветков — Морозов;

Кузнецов — Титов, Захарчук — Томилин — Мальцев;

Хохлов — Педан, Уэллман — О'Делл — Энеруд;

Падакин — Иванов — Лапенков, Щитов — Мамкин, Мироманов.