Кудашов: если «Локомотив» будет играть так, как в третьем периоде, буду доволен

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов прокомментировал победу своей команды над минским «Динамо (4:2) на Кубке Латвийской железной дороги.

«Сложный матч получился. Первые два периода провели слабо. Много всего было, и в обороне ошибки, и нереализованные моменты. В третьем периоде добавили и победили. Удаления в игре всегда есть, но, в отличие от вчерашней игры, явно неоправданных сегодня не было. Если будем играть так, как в третьем периоде, то я буду доволен», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Константин Фёдоров.