Двукратный обладатель кубка Стэнли Дуайт Кинг перешёл в «Автомобилист»

«Автомобилист» подписал двухлетний контракт с канадским нападающим Дуайтом Кингом, сообщается на официальном сайте клуба.

Марков — в «Ак Барсе», а Петерссон – в «Авангарде»! Таблица трансферов КХЛ Андрей Марков перешёл в «Ак Барс», Андре Петерссон стал новичком «Авангарда», а «Нефтехимик» расстался с Андреем Первышиным.

28-летний хоккеист с 2010 по 2017 год выступал в «Лос-Анджелес Кингз», с которым завоевал два кубка Стэнли. В сезоне-2016/17 был обменян в «Монреаль Канадиенс». Всего в прошлом регулярном чемпионате он провёл 80 матчей и набрал 16 (9+7) очков. В шести матчах плей-офф не отметился результативными действиями. В НХЛ на его счету 109 (53+56) очков в 365 играх.

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