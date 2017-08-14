Матерухин: «Динамо» Мн само виновато, пропустило два гола за 10 минут

Нападающий минского «Динамо» Александр Матерухин прокомментировал второй матч своей команды на Кубке Латвийской железной дороги, в котором минчане уступили «Локомотиву» со счётом 2:4.



«Хороший матч, сами виноваты, что проиграли. Во втором периоде минут семь отыграли плохо, в третьем последние десять. Игра давалась, но надо сохранять её все 60 минут, есть над чем работать. Конечно, обидно, когда ведёшь и пропускаешь два гола за 10 минут, – так нельзя играть. Всего семь игр на предсезонке? У нас очень интенсивные тренировки, сильные нагрузки. Посмотрим, как будет", — сказал Матерухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Фёдоровым.

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