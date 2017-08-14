Дуайер: несколько индивидуальных ошибок минского «Динамо» привели к поражению

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал второй матч своей команды на Кубке Латвийской железной дороги, в котором минчане проиграли «Локомотиву» со счётом 2:4.



«Обе команды играли организованно. У нас хорошо получалось сдерживать соперника, в результате чего мы вели после второго периода. Несколько индивидуальных ошибок привели к поражению. Для нас это хороший способ проверить, как игроки ведут себя в определённых ситуациях. Уже вторую игру не можем удержать преимущество, но по сравнению со вчерашним матчем мы выглядели лучше в обороне. Сделаем выводы из ошибок и будем готовы к сезону», — передаёт слова Дуайера корреспондент «Чемпионата» Константин Фёдоров.

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