«Локомотив» продлил контракт с Александром Кадейкиным на два года

Нападающий Александр Кадейкин продлил на два года контракт с «Локомотивом». Соглашение носит двусторонний характер. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

23-летний хоккеист в прошедшем сезоне сыграл 41 матч в регулярном чемпионате, набрав 15 (7+8) баллов за результативность при показателе полезности "-1". В 15 играх плей-офф отметился двумя заброшенными шайбами и двумя передачами при показателе полезности "+3". Ранее Кадейкин также выступал в СКА и «Атланте», всего в КХЛ на его счету 62 (26+36) очков в 195 матчах.