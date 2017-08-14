«Магнитка» проиграла «Трактору» на мемориале Ромазана

Магнитогорский «Металлург» потерпел поражение от «Трактора» на мемориале Ивана Ромазана. Встреча завершилась со счётом 1:4.

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Артём Пеньковский в первом периоде вывел «Трактор» вперёд, реализовав большинство. За минуту до перерыва хозяева отыгрались благодаря голу Яна Коваржа. Во второй двадцатиминутке Иван Вишневский вновь наказал соперника за удаление и сделал счёт 2:1. В заключительном игровом отрезке челябинцы отличились в меньшинстве, гол на счету Юрия Петрова. Окончательный результат установил Максим Якуценя, поразив пустые ворота.

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