Тимкин: «Магнитка» не реализовала моменты и недооценила «Трактор»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Евгений Тимкин прокомментировал поражение от «Трактора» (1:4) на мемориале Ромазана.



«Не реализовали свои моменты и недооценили соперника. Не то что нас смутили результаты «Трактора» в Астане. Может быть, не так подготовились. Никакой особой силовой борьбы в этой игре не было. Что нужно менять? Это у тренерского штаба надо спросить.



Мы и так в меньшинстве играем, большую черновую работу делаем, так что в связи с перестройкой первого звена мало что меняется», — передаёт слова Тимкина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Магнитка» проиграла «Трактору» на мемориале Ромазана

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