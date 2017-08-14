Воробьёв: недонастрой «Магнитки»? Тимкину надо учиться говорить с журналистами

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение от «Трактора» (1:4) на мемориале Ивана Ромазана и слова нападающего его команды Евгения Тимкина, который заявил, что «Магнитка» недооценила соперника и плохо настроилась на матч.



«Разница между командами была в большинстве и меньшинстве. Игра «Трактора» в неравных составах была лучше, чем наша. Тимкин считает, что «Магнитка» недонастроилась на «Трактор»? Ему нужно учиться говорить с журналистами», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Тимкин: «Магнитка» не реализовала моменты и недооценила «Трактор»

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