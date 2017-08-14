Гатиятулин: у «Трактора» появляется движение, это радует

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» (4:1) на мемориале Ромазана.



«Идёт подготовка к сезону. Готовимся, потихоньку появляется движение, что радует. Выиграть всегда приятно, особенно у такой команды, как «Магнитка». У нас так получилось, что мы с одного турнира приехали на другой, в первом матче дали сыграть молодёжи. Увы, до начала сезона не сможем ни одного матча провести оптимальным составом. Брюле хорошо двигался, создавал моменты. Думаю, что он каждый день будет прибавлять и найдёт взаимопонимание с партнёрами», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Магнитка» проиграла «Трактору» на мемориале Ромазана

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