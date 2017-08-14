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Источник: Марченко заключит контракт в КХЛ и сможет сыграть на Олимпиаде-2018

14 августа 2017, понедельник. 20:08 Хоккей

Обозреватель Sporting News Canada Майкл Оджелло сообщил о том, что защитник Алексей Марченко, которого «Торонто Мэйпл Лифс» выставил на драфт отказов, может заключить контракт в Континентальной хоккейной лиге.

«Торонто» выставил Алексея Марченко на драфт отказов

«Слухи говорят о том, что Марченко может подписать соглашение с клубом КХЛ. Это сделает его доступным для сборной России, Алексей сможет сыграть на Олимпиаде», — написал Оджелло на своей страничке в «Твиттере».

В феврале россиянин был выставлен на драфт отказов «Детройтом», откуда его забрали «кленовые листья», но сыграл за «Торонто» лишь 11 матчей в регулярном чемпионате и не выходил на лёд в плей-офф.

Права на Марченко в Континентальной хоккейной лиге принадлежат ЦСКА. За сборную России Алексей последний раз выступал на Кубке Мира осенью 2016 года.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК ЦСКА Алексей Марченко ОИ-2018
Новости. Хоккей
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