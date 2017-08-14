Защитник Сорокин и нападающий Пачин покинули систему «Нефтехимика»

«Нефтехимик» расторг контракты с нападающим Антоном Пачиным и защитником Егором Сорокиным по обоюдному соглашению сторон, сообщается на официальном сайте клуба.

Оба игрока выступали за «Реактор», с которым в прошлом сезоне завоевали серебряные медали МХЛ. 20-летний Сорокин провёл 38 матчей в регулярном чемпионате и 17 — в плей-офф, набрав 33 (5+28) балла за результативность. 19-летний Пачин сыграл 60 встреч в «регулярке» и 15 — в плей-офф, отметившись 23 заброшенными шайбами и 15 передачами.