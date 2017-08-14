Э. Галимов: перемены всегда к лучшему, спасибо Ярославлю за верю и поддержку

Нападающий Эмиль Галимов попрощался с болельщиками «Локомотива». Ранее стало известно, что он перешёл в «Нефтехимик».

«Ярославль, хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам за эти шесть лет с вами, вы лучшие! Никто так не предан своей команде, как вы. Спасибо за тёплый приём в сентябре 2011-го, когда сердце каждого в городе остановилось.

Но несмотря ни на что, вы нашли в себе силы прийти на арену, нашли в своём сердце место, чтобы принять новую команду как свою.



Спасибо, что в тяжёлые минуты всегда поддерживали и верили в меня до конца! Перемены всегда к лучшему, это толчок, что бы расти и развиваться. Увидимся в следующем сезоне, наша команда навсегда», — написал Галимов в своём «инстаграме».