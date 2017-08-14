Рукавишников перезаключил контракт со СКА, «Торпедо» рассталось с Кондратьевым

СКА перезаключил контракт с защитником Романом Рукавишниковым. Двустороннее соглашение рассчитано на один сезон. «Торпедо» разорвало соглашение с защитником Максимом Кондратьевым. Защитник Александр Макаров перезаключил контракт с «Югрой». Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон. «Северсталь» расторгла контракт с нападающим Евгением Степановым. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

25-летний Рукавишников в прошедшем сезоне принял участие в 56 играх и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности "-3".

Марков — в «Ак Барсе», а Петерссон – в «Авангарде»! Таблица трансферов КХЛ Андрей Марков перешёл в «Ак Барс», Андре Петерссон стал новичком «Авангарда», а «Нефтехимик» расстался с Андреем Первышиным.

34-летний Кондратьев в прошлом сезоне выступал за «Амур», провёл 60 матчей и отметился 19 (7+12) баллами за результативность при показателе полезности "-6". С нижегородским клубом он заключил контракт в мае 2017 года.

27-летний Макаров провёл 29 матчей за «Торпедо» и «Югру» и забил два гола при показателе полезности "-6".

21-летний Степанов выступал в МХЛ за «Алмаз», в 15 играх набрал 11 (1+10) очков.

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