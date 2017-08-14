В. Денисов: минское «Динамо» играет с перепадами, это настораживает

Защитник минского «Динамо» Владимир Денисов прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:4) на Кубке Латвийской железной дороги. Минчане вели со счётом 2:1 за 10 минут до окончания встречи, но упустили победу.



«Сложно что-то говорить, проиграли матч. Все знают, что игра длится 60 минут, но уже не в первый раз мы, к сожалению, выпадаем, можем сыграть один период хорошо, а второй провалить. Так получилось и в этом матче. Мы играем с какими-то перепадами, это настораживает», — сказал Денисов в эфире клубного телевидения.

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Вы также можете посмотреть видео интервью в официальном аккаунте клуба в «Твиттере».