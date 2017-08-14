Китаров: поначалу «Динамо» Мн игра удавалась, но на третий период нас не хватило

Нападающий минского «Динамо» Александр Китаров подвёл итоги матча с «Локомотивом» (2:4) на Кубке Латвийской железной дороги.



«В принципе, матч поначалу удавался, но на третий период нас не хватило. Упустили игру и не смогли удержать преимущество. Сложно сказать, в чём причина. Наверное, сказалось, что провели непростую встречу накануне вечером. Два поединка подряд – тяжеловато. Тем более по-прежнему идёт предсезонная подготовка. Плюс банально потеряли концентрацию. В общем, всё в кучу.



«Локомотив» не изменился по сравнению с прошлым плей-офф — такая же дисциплинированная, хорошо обученная команда, противостоять которой очень трудно. Их уровень точно не упал. Костяк сохранился, ребята ещё больше сыгрываются. Это идёт в плюс ярославцам", — цитирует Китарова пресс-служба клуба.

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