«Ак Барс» потерпел поражение от рижского «Динамо» на Кубке ЛЖД

Рижское «Динамо» одержало победу над «Ак Барсом» на Кубке Латвийской железной дороги. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Неделя до старта чемпионата КХЛ. Кто станет чемпионом предсезонки? ЦСКА идёт без поражений и почти не пропускает, «Локомотив» оступился лишь в восьмой игре, «Нефтехимик» выиграл турнир в Астане.

В первом периоде Дэнни Кристо открыл счёт, а на последних секундах второго игрового отрезка Александр Ерофеев увеличил преимущество рижан.



На старте третьего периода Увис Балинскис сделал счёт 3:0. Вскоре казанцы сократили отставание благодаря голу Андрея Попова, но «Динамо» смогло довести матч до победы.



Ранее на турнире «Динамо» обыграло минских одноклубников со счётом 3:2, а казанская команда взяла верх над «Локомотивом» — 2:1.

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