СКА взял верх над ХК «Сочи» на турнире Пучкова

СКА одержал победу над ХК «Сочи» в матче турнира имени Николая Пучкова. Встреча, проходившая в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:1.

Неделя до старта чемпионата КХЛ. Кто станет чемпионом предсезонки? ЦСКА идёт без поражений и почти не пропускает, «Локомотив» оступился лишь в восьмой игре, «Нефтехимик» выиграл турнир в Астане.

В первом периоде зрители не увидели заброшенных шайб, а во второй двадцатиминутке питерские «армейцы» отличились трижды, предрешив исход матча. Отличились Динар Хафизуллин, Илья Ковальчук и Патрик Херсли.



В заключительной трети Артём Томилин отыграл одну шайбу, но большего сочинцы не добились.

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