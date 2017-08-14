Знарок: Дацюку было тяжело с «Сочи», но в сезоне он будет готов на 100 процентов

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу на турнире имени Пучкова над ХК «Сочи» со счётом 3:1.

«Всегда приятно играть в Петербурге, нас здесь всегда тепло принимают и поддерживают наши зрители. Доволен далеко не всем в команде, особенно первым периодом с «Сочи». Новички СКА неплохо влились в команду, но ещё надо работать. Если подробнее обо всех говорить, то это надолго. Тройка Гусев — Прохоркин — Карпов сыграла, скажем так, удовлетворительно. Чего-то, конечно, не хватает, но в будущем, будем надеяться, всё придёт. Для Дацюка сегодня была первая игра, конечно, тяжело. Но видно, что Павел — большой мастер, и в сезоне он будет готов на 100 процентов», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.