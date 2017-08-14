Карпов: в бригаде большинства СКА выполняю свои функции, а не Шипачёва

Нападающий СКА Максим Карпов прокомментировал победу на турнире имени Николая Пучкова над ХК «Сочи» со счётом 3:1.

«Дебют в «Ледовом»? Всё здорово, молодцы, что выиграли. Круто, что много болельщиков пришло, всех с победой. Если вспоминать прошлый год, то в Петербурге у меня всё хорошо получалось. Не было никаких проблем, чтобы влиться в команду. Многих ребят знал раньше, в сборной с некоторыми пересекались.

Завтра разберём игру с «Сочи», ничего страшного не произошло. В большинстве выполняю функции Шипачёва? Даже не знаю, я свои функции выполняю. С Гусевым и Прохоркиным сыгрываемся, всё будет хорошо. Сыграл ли хет-трик в прошлом сезоне в ворота СКА роль в моём переходе? Думаю, что нет», — передаёт слова Карпова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА взял верх над ХК «Сочи» на турнире Пучкова

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