Нападающий «Айлендерс» Принс перенёс операцию и выбыл на 4-6 месяцев

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Шейн Принс перенёс операцию на колене и пропустит четыре-шесть месяцев, сообщается на официальном сайте клуба.



«После окончания сезона-2016/17 Принс вернулся домой и продолжил восстанавливаться от растяжения связок голеностопа. На поздней стадии реабилитации он стал чувствовать возрастающий дискоморт и приостановил тренировки. Принс связался с врачами команды, и после попыток консервативного лечения было решено, что лучшим выходом будет операция. Он её перенёс, чувствует себя хорошо и должен восстановиться через четыре-шесть месяцев», — сообщает пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне 24-летний Принс провёл 50 матчей и набрал 18 (5+13) очков.