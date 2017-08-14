Билялетдинов: главный недостаток «Ак Барса» — игровая дисциплина

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал второй матч своей команды на Кубке Латвийской железной дороги, в котором казанцы уступили рижскому «Динамо» со счётом 1:3.



«Эти игры дают нам возможность увидеть все свои недостатки и попытаться их исправить до начала чемпионата. Соперник играл здорово, наши недостатки сыграли свою роль, поэтому только одну шайбу забросили. Даже из такого матча мы должны сделать правильные выводы и готовиться к чемпионату. Наш главный недостаток? Игровая дисциплина», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Константин Фёдоров.

«Ак Барс» потерпел поражение от рижского «Динамо» на Кубке ЛЖД