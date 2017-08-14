Озолиньш: доволен, что рижское «Динамо» весь матч играло с полной самоотдачей

Главный тренер рижского «Динамо» Сандис Озолиньш прокомментировал второй матч своей команды на Кубке Латвийской железной дороги, в котором рижане одолели «Ак Барс» со счётом 3:1.



«Ценная игра с классной и дисциплинированной командой. С первой до последней минуты играли с полной самоотдачей и готовностью делать то, что мы требуем. Тренеры этим очень довольны. В проверочных матчах результат — не самое главное, нас больше волнует игра команды, независимо от счёта. Этот компонент мы хотим улучшить, чтобы в любой момент каждый из игроков знал, что надо делать», — передаёт слова Озолиньша корреспондент «Чемпионата» Константин Фёдоров.

«Ак Барс» потерпел поражение от рижского «Динамо» на Кубке ЛЖД