Вратарь «Питтсбурга» Мюррей покормил свою собаку из кубка Стэнли

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей покормил свою собаку из кубка Стэнли. Голкипер провёл день с трофеем в родном канадском городе Тандер-Бэй. Сначала Мюррей и кубок побывали на местном хоккейном катке, где они встретились с болельщиками. А потом он устроил фотосессию со своей девушкой и ньюфаундлендом по кличке Бекхэм.



Для 22-летнего вратаря это второй кубок Стэнли, он также завоевал его в 2016 году. В

этом плей-офф он одержал 10 побед и потерпел семь поражений, пропуская в среднем по 1,7 шайбы за игру и парируя 93,7% бросков. В финале с «Нэшвилл Предаторз» он отыграл на ноль два матча.

Вы также можете посмотреть фото в официальном аккаунте Мюррея в «Твиттере».