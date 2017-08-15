Марков: «Ак Барсу» надо забивать, большинство должно лучше работать

Защитник «Ак Барса» Андрей Марков прокомментировал поражение от рижского «Динамо» (1:3) на Кубке Латвийской железной дороги.



«Мы сделали много ошибок, было много потерь. Соперник хорошо выстраивался и играл на контратаках. Надо, конечно, забивать, наше большинство должно работать намного лучше.



Физически чувствую себя нормально. Конечно, есть над чем работать, нужно привыкнуть к площадке и партнёрам. Ещё есть время, будем работать.



Немного странно возвратиться домой после 16 лет в НХЛ, но в то же время рад, что буду играть в родной стране перед своими болельщиками. Поэтому нужно стараться делать свою работу хорошо, выкладываться на 100 процентов», — цитирует Маркова пресс-служба клуба.

«Ак Барс» потерпел поражение от рижского «Динамо» на Кубке ЛЖД