Питерс: все в рижском «Динамо» готовы играть так, как требует Озолиньш

Вратарь рижского «Динамо» Джастин Питерс прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:1) на Кубке Латвийской железной дороги.



«Было здорово вновь сыграть перед нашими болельщиками и добиться победы. Мы провели очень хороший матч как команда, действовали по системе. Все готовы играть так, как требует Озо (главный тренер команды Сандис Озолиньш. — Прим. „Чемпионата“.). Это позитивный момент.



Ключевым в победе стало то, что мы действовали по заданию, не пытались смухлевать, хорошо оборонялись. Все понимают, что от них требуется. Надеюсь, мы будем ещё улучшать свою игру.



Я себя чувствовал хорошо, мне нравится играть два дня подряд — начинаешь входить в ритм. В первом периоде у меня было много работы, а после команда играла здорово, мы контролировали ход матча», — цитирует Питерса пресс-служба клуба.

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