Фил Кессел поел хот-догов из кубка Стэнли

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Фил Кессел проводит день с кубком Стэнли, который завоевал в 2017 году. Он сходил поиграть в гольф, а на поле поел хот-догов из трофея.

«Хот-доги вкуснее, когда ешь их из кубка», — прокомментировал фото игрок.

29-летний Кессел завоевал свой второй кубок после перехода в «Питтсбург» из «Торонто Мэйпл Лифс» в 2015 году. В прошедшем плей-офф он провёл 25 матчей, в которых отметился 23 (8+15) баллами за результативность.

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