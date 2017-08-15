Попихин: мне очень интересно и слушать Петра Воробьёва, и учиться у него

Главный тренер фарм-клуба СКА команды «СКА-Нева» Евгений Попихин рассказал о составе команды.



«У нас есть молодые ребята, которые хотят попробовать себя на уровне выше, стучатся. Перед нами стоит задача работать с молодежью, да, но при этом никто не снимает с нас ответственности за результат. Всегда нужен баланс. Если только в команде только одна молодёжь – то это всё так себе выходит. Нужны ребята опытные, но которые могут повести за собой команду и которые должны быть примером, а не просто занимать чьё-то место. Если молодой игрок будет лучше, то он займёт это место. Спортивный интерес всегда в центре нашего внимания.



Что сказал Пётр Ильич Воробьев, передавая команду? Мы с ним пообщались. Каждый день он следит, держит руку на пульсе. Он с этой командой давно, всегда дает нам ценные советы, наблюдает тренировки, подсказывает. И эти подсказки, конечно, играют большую роль. Это большой тренер, у которого можно всегда поучиться. И у него большое желание передать свой опыт, это мне очень нравится в нём. Мне очень интересно и слушать, и учиться у него. И более молодые тренеры – мои помощники – такого же мнения. Я считаю, что это вообще отлично», — цитирует Попихина официальный сайт ВХЛ.